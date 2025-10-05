Joop.nl is er even niet

Dienstmededeling! De redactie van Joop.nl werkt 365 dagen per jaar (366 dagen in schrikkeljaren). Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat verschijnen er actuele berichten, opinies, cartoons en video’s. Maar deze zondagmiddag wordt Joop.nl niet geüpdatet. De redactie is in Amsterdam. En we hopen jullie daar ook te zien. Om een Rode Lijn te trekken tegen de genocide in Gaza.
Bij Oxfam Novib lees je meer over het programma dat om 13:00 uur op het Museumplein begint. Sprekers zijn: Hedy d’Acona (voormalig minister), Rita Baroud (journalist uit Gaza), Samah Jaber (Palestijnse Gemeenschap Nederland) en Loes de Kleijn (Artsen voor Gaza). De lengte van de route is ruim 6 kilometer.
