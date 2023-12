Joop van den Ende over cultuurplannen PVV: ‘Hoe barbaars kun je zijn?’

Van den Ende ziet niets in het idee om het btw-tarief op kaartjes te verhogen van 9 naar 21 procent. “Hoe dom kun je zijn? Die kaartjes kunnen niet oneindig omhoog, dat kan niet.” De ondernemer wijst erop dat er in Duitsland helemaal geen btw wordt geheven op toegangskaartjes.

In 2010 heeft Rutte-I, het rechtse kabinet dat gedoogsteun had van de PVV, veel kapotgemaakt in de kunst- en cultuursector. “Nu gaat hetzelfde weer gebeuren”, vreest Van den Ende. De PVV stelt in haar programma voor om te stoppen met kunst- en cultuursubsidies. “Hoe barbaars kun je zijn? Ik vecht voor de subsidie omdat het de backbone is van onze cultuur.”