Joop gaat op TikTok en hoe

TikTok is een verzamelbak van meeslepende AI-clipjes waarin helaas nogal eens wat onwaarheden en regelrechte verzinsels worden vertoond, vooral ter rechterzijde. Omdat Joop de missie heeft het publiek van eerlijk opiniërend nieuws te voorzien, is in het kader van een experiment een team van AI-experts aan de slag gegaan om de komende weken artikelen om te zetten in korte, begrijpelijke clipjes met aansprekende beelden. De clips zijn geheel door AI gegenereerd op basis van de afgewogen, waarheidsgetrouwe informatie op Joop.