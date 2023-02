Joop Café over Baudet, Henriquez en de hardnekkige witheid van talkshows

27 dec. 2017 - 0:53

"Filosofisch gesproken geloof ik zelf niet dat een allesomvattend wetenschappelijk antwoord op alles mogelijk is." Ik zie het geloof in zo'n allesomvattend antwoord zelfs als een vorm van creationisme, terwijl de evolutie ons juist leert dat je weliswaar het pad terug kunt volgen (net zoals je in de ruimte terug kunt gaan naar de oerknal) maar vooruitkijken toch echt iets anders is. "Ik geloof op zich in een objectieve realiteit en die objectieve realiteit bepaalt voor een groot deel hoe mensen die realiteit kunnen weergeven. Maar er is ruimte voor interpretatie en wiskunde is deels een door mensen bedachte manier van denken (categoriaal denken)." Ook daarin verschillen we niet echt. "De checks en balances zoals reproduceerbaarheid en falsifieerbaarheid brengen je geen stap verder: het fundamentele verschil tussen model en werkelijkheid blijft fier overeind." Die checks & balances zijn er ook niet om het filter van de menselijke blik weg te nemen maar om ervoor te zorgen dat we daar zo goed mogelijk mee om leren gaan. Om te beginnen door ervoor te zorgen dat andere mensen ons gelijk kunnen bevestigen of weerleggen. Net zoals je zelf als het goed is ook al wat tests inbouwt of wat je ziet werkelijk is wat je denkt te zien. "Zeker in de meer complexe wetenschappen zoals sociologie en biologie blijft het altijd een deel van de werkelijkheid die je eruit pikt." Daarom moet je ook oppassen als wetenschappers uit die hoek uitspraken doen die veel verder gaan dan je wat kunt overzien. Los van wetenschappers die het in hun werk niet zo nou nemen, heb ik daarom ook een bloedhekel aan Nobelprijswinnaars die met die prijs schermen als ze een column schrijven: alsof we aan de algemene meningen die we verkondigen daarom evenveel waarde moeten hechten als aan hun vakwerk. Bij de Nobelprijs voor de economie is dat verschil nog het duidelijkst: die prijs wordt altijd uitgereikt voor werk dat over een zeer beperkt deeltje van de werkelijkheid gaat, zoals een mechanisme dat werkzaam is in een bepaalde uithoek van de markt. Maar vervolgens gaan ze schermend met die prijs allerlei vergezichten presenteren die ze wetenschappelijk op geen enkele manier waar kunnen maken. Piketty flikt dat zelfs binnen een boek: eerst levert hij goed wetenschappelijk werk door de vergelijking van de kapitaalverdeling binnen verschillende landen mogelijk te maken, in het tweede deel komt hij ineens met ideologische praatjes die de scoop van de wetenschap door hun complexiteit ver te buiten gaan. "Zoals gezegd: ik ben niet tegen objectieve wetenschap, maar tegen het beperken van het denken tot het positivistische domein, tegen het ‘feiten en niets dan de feiten’. Op die manier kun je die feiten niet overstijgen. Dan moet je bijvoorbeeld aannemen dat mensen van nature competitief en individualistisch zijn en de wereld in die termen verklaren, zonder te beseffen dat dergelijke mensen een socio-historisch product zijn." Ik zie werkelijk niet waarom het eerste tot het laatste zou moeten leiden. Zeker als je kijkt wanneer mensen zich hoe gedragen (wanneer zijn ze competitief en individualistisch en wanneer het tegendeel?) volgt daar toch al automatisch uit waar ze allemaal een product van zijn. Breng alle factoren die een rol spelen in kaart en de uitkomst kan niet anders zijn. "De voorbeelden die je aanhaalt over resocialisatie en ‘plantenbakken’ bevatten uiteraard ook een subjectief element: Je moet als onderzoeker immers een subjectieve belangstelling of motivatie hebben om dit te willen onderzoeken." Dat hoeft natuurlijk niet, het kan ook interesse zijn die wordt gewekt: in het ene geval is dit mechanisme werkzaam, wat nu als je dat op een andere manier toepast? Dat van die plantenbakken zijn ze natuurlijk niet vanzelf gaan onderzoeken omdat ze subjectief gemotiveerde bloemenkinderen zijn: uit onderzoek was al bekend dat er op het gebied van criminaliteit en vandalisme een statistisch verschil is tussen anonieme omgevingen en meer persoonlijke omgevingen. Je hebt in zoverre gelijk dat het vast geen law & order-type was dat besloot om het effect van plantenbakken (als variant op het persoonlijker maken van de menselijke leefomgeving) eens te vergelijken met het effect van meer blauw op straat, al was die wel zo slim om het kostenplaatje daarbij ook mee te nemen in plaats van dat maar economisme te noemen. Omdat je daardoor keiharde data in handen hebt en alleen daarmee kun je politieke tegenstanders overtuigen. En na de bezuinigingsgolf die tot steeds meer onderhoudsvriendelijk openbaar groen heeft geleid zie je nu juist steeds meer gemeenten en deelraden overgaan tot het plaatsen van plantenbakken en het ophangen van planten aan lantaarnpalen en bruggen. Omdat dat op andere terreinen juist weer tot bezuinigingen kan leiden. "Er is dus altijd hooguit sprake van objectiviteit binnen een subjectief kader. In een conservatieve maatschappij zal dergelijk onderzoek geen plaats krijgen; dus de progressieve wil tot verandering gaat vooraf aan onderzoek dat dat ondersteunt: ideologie is hier leidend." Je overschat de rol van ideologie schromelijk. In de meest conservatieve landen vinden progressieve wetenschappers een plek, zoals in de VS. Zelfs daar is ruimte voor uitwassen als Gloria Wekker die helemaal geen wetenschap maar ideologie bedrijven. En er is nog veel meer ruimte voor wetenschappers die hun werk serieus nemen en keiharde feiten produceren. Als we klimaatverandering en de bestrijding ervan gemakshalve even gelijkstellen met progressief, dan zie je op dat gebied wereldwijd enorm veel ruimte voor wetenschappers: niet alleen in een conservatief land als China maar ook binnen extreem winstgerichte bedrijven als Google en de automobielindustrie. Niet omdat die met ideologie zijn overtuigd maar omdat ze met feiten om de oren zijn geslagen. Ideologie is toch echt de olifant in de kamer die je het zicht op de werkelijkheid ontneemt: ideologie kan je het zicht op de werkelijkheid zelfs zodanig belemmeren dat je een klimaatontkenner wordt. Ideologie kan je zelfs zodanig verblinden dat je als een Pol Pot iedereen met een bril afmaakt omdat dat wel zo'n boeken lezende intellectueel zal zijn, terwijl een agrarische samenleving toch zo ideaal en egalitair is. Wetenschap en wetenschappelijke interesse daarentegen zijn altijd een bron van progressie geweest. Mits daarbij de spelregels wel in acht worden genomen, zodat ideologie er niet stiekem binnen kan sluipen en als wetenschap wordt verkocht: of die ideologie nu links of rechts van karakter is. Laten we dus op zijn minst binnen de wetenschap de feiten niet 'overstijgen' en wat dat betreft een beetje bescheiden blijven. We weten zo langzamerhand toch wel dat de wereld niet met een bedoeling en een plan zijn geschapen en zich dus ook niet volgens een masterplan ontwikkelt. De logische consequentie is dat we niet langer aan creationistische wanen als het streven naar alomvattende verklaringen vast moeten houden maar moeten accepteren dat veel situaties zo complex zijn dat we daarover simpelweg nog niets kunnen zeggen: denk aan die 'exacte' wetenschappers die nog geen enkele benul hebben van de meeste materie. Anderzijds weerhoudt dat die exacte wetenschappers er overigens niet van om te blijven streven naar 'elegante verklaringen': als je verschijnselen kunt verklaren als een andere verschijningsvorm van dezelfde werkzame mechanismen, dan is dat te verkiezen boven verklaringen die totaal los van elkaar staan. Maar dan moet je die losse feiten wel echt overstijgen en daadwerkelijk zien onder te brengen in een complexer systeem: met inachtneming van alle checks & balances en zonder aan cherry picking te doen.