Joodse regisseur Auschwitz-film Zone of Interest veroordeelt bij ontvangst Oscar het Israëlisch geweld

The Zone of Interest, een huiveringwekkende film over het 'normale' leven van de kampcommandant van Auschwitz en zijn gezin, heeft in Hollywood de Oscar gewonnen voor beste buitenlandse film. Het is voor het eerst dat een Britse film die eer te beurt valt. In de film, die in Polen is gedraaid, wordt Duits gesproken.

Regisseur Jonathan Frazer en producent James Wilson, beiden joods, betraden het podium om de prijs in ontvangst te nemen. Frazer stelde in zijn korte speech dat hun bedoeling was om de film eigentijds te laten overkomen, niet als iets dat in een ver verleden heeft plaatsgevonden. Zone of Interest toont hoe ogenschijnlijk normale mensen doorgaan met hun alledaagse leventje terwijl letterlijk naast hen, achter de kampmuur, een genocide plaatsvindt. De hele film door hoor je op de achtergrond het vernietigende geweld. De executies, de machines van de gaskamers waar joden op fabrieksmatige wijze werden vermoord.

De makers veroordelen hoe de Holocaust nu door Israël wordt misbruikt om onrecht in stand te houden en buitensporig geweld te vergoelijken.

"Al onze keuzes hebben we gemaakt om tot denken aan te zetten en te confronteren met het heden. Niet om te zeggen 'kijk wat ze toen deden' maar 'kijk wat we nu doen'. Onze film toont waar ontmenselijking op z'n ergst toe leidt. Nu staan we hier als mannen om af te wijzen hoe hun joodsheid en de Holocaust worden gekaapt door een bezetting die tot een conflict heeft geleid voor zoveel onschuldige mensen, of het nu om de slachtoffers van 7 oktober in Israël gaat of om de voortdurende aanval in Gaza."