Joodse man schiet Israëlische arabierenhaters neer omdat ze 'op Palestijnen leken' Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 448 keer bekeken • bewaren

In Miami is een man opgepakt die twee Israëlische mannen, een vader en zoon, heeft neergeschoten. De 27-jarige Mordechai Brafman vuurde 17 kogels op het duo af en verklaarde na afloop dat hij “twee Palestijnen” had doodgeschoten. De twee mannen overleefden de aanslag echter, maar spoedden zich direct naar sociale media om te zeggen dat ze een antisemitische aanval hadden overleefd. Ook schreven ze daarbij: ‘Dood aan de Arabieren’.

De aanslag vond afgelopen zaterdag plaats. Op beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe de Israëliërs wegvluchten van hun auto. Op de kleding van een van de twee zijn bloedvlekken te zien. Uiteindelijk bleek een van de slachtoffers geraakt in zijn schouder, de ander had een schampschot aan zijn arm.

Kort na de aanslag kon Brafman worden aangehouden. Hij wordt vervolgd wegens poging tot moord. Volgens de Raad voor Amerikaans-Islamitische Verhoudingen (CAIR) is dat niet genoeg. Zij willen dar de Amerikaanse autoriteiten Brafman vervolgen voor een haatmisdrijf en spreken van een overduidelijk “anti-Palestijns motief”.

De zoon, met zijn vader op visite vanuit Israël, plaatste direct erna een bericht op Facebook met onder meer foto’s van hemzelf op de brancard en in een ziekenhuisbed Daarbij schreef hij: “Mijn vader en ik hebben een antisemitische moordpoging doorstaan. Ze hebben ons geprobeerd te vermoorden in hartje Miami, maar God is met ons, dus dat mislukte. […] Dood aan de Arabieren.”