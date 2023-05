Jongen (11) belt alarmnummer en wordt direct door agent neergeschoten

26 mei 2023 - 21:32

Voor diegene die vinden dat huidskleur het vermelden waar is en gelijk weer de racisme kaart trekken. Volgens de media in de vs is het een agent met een donkere huidskleur. “Moore said Nakala Murry told him that Sgt. Greg Capers, who is Black, yelled into the home and said anyone inside should come out with their hands up. Moore said Aderrien walked into the living room with nothing in his hands, and Capers shot him in the chest.“ https://abcnews.go.com/amp/US/wireStory/attorney-demands-firing-mississippi-police-officer-after-11-99612729

