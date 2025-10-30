Jonge tak GroenLinks-PvdA waarschuwt partijtop: 'Stap niet in rechts kabinet' Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 177 keer bekeken • bewaren

De jongerenorganisaties van GroenLinks-PvdA, DWARS en de Jonge Socialisten (JS), roepen hun moederpartij op om niet in te stappen in een centrumrechts kabinet. Volgens hen staat er te veel op het spel. De jongeren maken zich zorgen over het behoud van sociale rechtvaardigheid, het klimaat en de toekomst van hun generatie. "Links heeft de verkiezingen verloren, sinds de Tweede Wereldoorlog is links niet meer zo klein geweest," aldus de organisaties in een gezamenlijke verklaring.

De jongeren benadrukken dat GroenLinks-PvdA alleen kan deelnemen aan een kabinet als er duidelijke garanties komen voor een eerlijk klimaatbeleid, internationale solidariteit en betaalbare volkshuisvesting. "Als er geen sociale verandering komt, moet GroenLinks-PvdA haar conclusies trekken, en niet mee regeren," zegt DWARS-voorzitter Gijs Broere.

JS-voorzitter Boyd Angenent laat weten: "Wij kunnen de komende tijd laten zien wat het betekent om links te zijn. Wij kunnen laten zien wat het betekent om echte verandering te willen. Niet door idealen in te leveren, maar juist door daar pal achter te blijven staan, toon je leiderschap."