Jonge kinderen op school gedwongen horrorfilm The Exorcist te zien Nieuws • Vandaag

Een invaller van een kinderopvangorganisatie heeft kinderen op een basisschool in Amsterdam gedwongen om horrorfilms te kijken tijdens het overblijven. De zaak is in handen van de politie.

De overblijfmeester heeft zeker in twee klassen van in totaal veertig leerlingen tussen de zeven en negen jaar horrorfilms laten zien. De films die werden vertoond zijn The Exorcist en District 9, beide hebben een kijkwijzer van 16 plus. Hoe vaak de invaller dit heeft gedaan, is niet bekend. “Er zijn kinderen naar de gang gelopen om zich daar te verstoppen,” vertelde een vader van de leerlingen. ‘’Sommigen wilden niet terug de klas in.’’ De kinderen die begonnen te huilen, zouden vernederd zijn door de invaller.

Tijdens de overblijf worden vaker op het digitale schoolbord video’s afgespeeld in het klaslokaal, waar de kinderen hun lunch eten. Er wordt gekozen voor educatieve filmpjes zoals Het Jeugdjournaal. De invaller zou op een ander tabblad The Pink Panther geopend hebben om te kunnen overschakelen als een volwassene het klaslokaal binnen zou lopen. Ook zou hij de kinderen gevraagd hebben om geheim te houden dat ze horrorfilms kijken. ‘’Hij wist dus goed wat hij deed’’, schrijft de directeur van de school in een brief gericht aan de ouders.

De impact op de betrokken kinderen is groot. Zo vertelden de ouders aan de school dat hun kinderen het eng vinden om naar bed te gaan, nachtmerries hebben of weer in hun bed plassen.

De overblijfmeester is inmiddels ontslagen. Waarom hij dit heeft gedaan, is nog onduidelijk. De school heeft de politie ingelicht, die de zaak onderzoekt en in overleg is met het Openbaar Ministerie over wat de strafbare feiten zijn die de man heeft begaan. Er is nog niemand aangehouden.