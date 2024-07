Jonge kiezers enthousiast over Kamala Harris, ook Barack en Michelle Obama vol lof

De nieuwe stemming komt onder meer tot uiting in de steun van jonge kiezers. Hoewel de Democraten het van oudsher beter doen bij jongeren, had Joe Biden slechts een voorsprong van 6 procentpunt op Donald Trump. Nu Kamala Harris kandidaat is, is die voorsprong meer dan verdrievoudigd, naar 20 procentpunt. Dat blijkt uit een peiling van Axios onder 18- tot 34-jarigen. De jonge kiezers laten Trump als een baksteen vallen.