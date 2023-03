Jon Stewart vloert rechtse politicus die vrij wapenbezit heilig verklaart

Een interview van Jon Stewart, die wereldberoemd werd als presentator van The Daily Show, interviewde Natan Dahm, een fervent en fundamentalistisch voorstander van vrij wapenbezit. De Republikeinse politicus, die senator is in de Amerikaanse staat Oklahoma (dus niet in de nationale senaat), heeft een wet ingediend die de zogeheten Red Flag Law ongeldig verklaart. De Red Flag Law stelt een rechter in staat een persoon die gezien wordt als een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving te verbieden een wapen te bezitten.