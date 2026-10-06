Jon Stewart prikt de inhoudsloze praatjes en bizarre voorspellingen van de ‘AI-genieën’ genadeloos door

AI-bedrijven zijn duizenden miljarden waard. En volgens Trump worden deze bedrijven geleid door “serieuze mensen met een hoog IQ”. Je zou dus denken dat de mannen die aan het hoofd staan van deze biljoenenbedrijven, goed kunnen uitleggen wat zoal de voordelen zijn van kunstmatige intelligentie. Dat blijkt nogal tegen te vallen. Jon Stewart van The Daily Show zet de bizarre beloftes en inhoudsloze analyses van de ‘AI-genieën’ op een rijtje.