Join the army, now

De afdeling vinyl van mijn lokale platenhandelaar mag zich de laatste tijd verheugen in een toenemende belangstelling van onze tienergeneratie. Enthousiast over die drukke belangstelling bij de platenbakken spreek ik hem daarover aan. “Tsja”, volgt een ontluisterend antwoord, “..dan richten ze hun smartphones op die lp’s en dan roepen ze dattie het niet doet. Volgens mij kopen ze die elpees meer als een soort trofee om thuis neer te zetten zoals wij vroeger een poster ophingen”. Ik grimlach “Ach, als ze maar kopen…handel is handel toch?!”.

Mijn keuze valt vanmiddag toevallig op oorlogsfilm WARFARE die meer documentaire dan film blijkt te zijn. Een ontmoedigend, realistisch, van binnen een commando uit geschoten film, die in ‘real time’ vooral laat zien hoe krankzinnig oorlogsvoering is. Simultaan draait in dezelfde bioscoop het veel poëtischer THE DAMNED, aangaande de Amerikaanse burgeroorlog in 1862. De film, een“..pijnlijk relevante film, die de maker een prijs voor Beste Regisseur in de Un Certain Regard-competitie opleverde”, ronkt de promotie.