Johnson trekt zich terug uit de leiderschapsverkiezingen, Sunak is mogelijk nieuwe premier

Johnson liet in een verklaring weten dat hij ervan overtuigd is een goede kans te maken om de verkiezingen te winningen en terug te keren als premier. Naar eigen zeggen zou ook de Conservatieve Partij met hem als leider de parlementsverkiezingen in 2024 winnen. Toch heeft de oud-premier besloten om zich terug te trekken. "In de afgelopen dagen heb ik helaas moeten concluderen dat dat niet de juiste stap zou zijn. Je kunt niet effectief regeren zonder een eensgezinde partij in het parlement."