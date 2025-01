Johnson doet onmogelijk Brexit-voorstel

© 2019-08-07 13:03:34 epa07760448 British Prime Minister Boris Johnson ahead of a meeting with King Abdullah II of Jordan at 10 Downing Street in London, Britain, 07 August 2019. EPA/WILL OLIV

Boris Johnson presenteert vandaag een alternatief Brexit-plan in de aanloop naar de Brexit-top met de EU. Centraal staat de heikele Noord-Ierse grenskwestie. De door de Britten zo gehate backstop wordt in het plan vervangen door een voorstel om Noord-Ierland voor een periode van vier jaar met een speciale status in de EU te houden; binnen de gemeenschappelijke markt, maar buiten de Europese Douane-unie. Als gevolg daarvan ontstaat de noodzaak voor grenscontroles. De Johnson-gezinde Telegraph maakte gisteren bekend hoe dat er volgens gelekte plannen uit zal zien: het installeren van een tot wel 10 mijl brede grenszone (waarbinnen ongeveer 370.000 mensen wonen), met controleposten aan zowel Ierse als Noord-Ierse zijde.

Na vier jaar zou de Noord-Ierse regering dan moeten beslissen hoe het verder moet. De Noord-Ierse DUP, die de regering van Johnson steunt, schijnt reeds akkoord te zijn met het voorstel. Dat de EU ook instemt is echter zeer onwaarschijnlijk. EU-lidstaat Ierland wil helemaal geen harde grens met Noord-Ierland, laat staan een grenszone op Iers grondgebied. Bovendien bestaat er een reëel risico dat het geweld van de Troubles opnieuw oplaait.

Het kabinet van Johnson weet zelf ook wel dat de EU niet akkoord kan gaan met bovenstaande plannen. Vermoedelijk is het voorstel dan ook onderdeel van een strategie om – tegen de wil van het parlement en de wet die daarover werd aangenomen – toch voor een No Deal-exit te gaan op 31 oktober en de schuld daarvan bij de EU te kunnen leggen. Johnson heeft al gezegd dat het ‘deze deal of No Deal’ wordt en dat hij geen uitstel zal vragen indien de onderhandelingen met de EU mislukken. Leden van het kabinet hebben toegegeven dat Johnson overweegt om het parlement opnieuw te schorsen om No Deal erdoor te drukken, ondanks het feit dat de hoogste rechter heeft geoordeeld dat een eerdere schorsing onwettig was.