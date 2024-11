John Oliver vecht tegen zijn tranen als hij uitlegt waarom Kamala Harris moet winnen

John Oliver heeft de afgelopen maanden regelmatig aandacht besteed aan de desastreuze plannen van Donald Trump. Kamala Harris kwam er om die reden nogal bekaaid vanaf in zijn show Last Week Tonight. Praten over de beleidsplannen van Harris heeft niet zoveel zin, vindt Oliver. “Het is alsof je praat over de kleur voor de muren in je woonkamer terwijl je huis in brand staat.”