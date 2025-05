John Oliver onthult hoe christelijke homo- en transhaatgroep zijn macht op het Trump-regime uitoefent

John Oliver ontmaskert in de meest recente aflevering van Last Week Tonight de Alliance Defending Freedom (ADF). Dit is een organisatie die zich voordoet als verdediger van christelijke waarden en rechten, maar in werkelijkheid een venijnige anti-LGBTQ+-lobbygroep blijkt te zijn die misleidende tactieken gebruikt om discriminerende wetgeving door te drukken. Sinds de verkiezing van president Donald Trump is de ADF uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke groepen die zijn klauwen in de Amerikaanse regering heeft gezet.