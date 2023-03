John Buijsman over de zo 'sympathieke' Mark Rutte: 'Ik heb liever een lul die het goed regelt'

In de talkshow HLF8 kwam premier Rutte ter sprake, die steeds weigert consequenties te trekken uit de rampzalige gevolgen van zijn politiek. Acteur John Buijsman en advocaat Jan Vlug ergeren zich er aan dat Rutte die zich aan de verantwoordelijkheid onttrekt. Tafelgast Fred Teeven, een trouwe bondgenoot van de premier, grijpt in. "Jullie hebben die man nog nooit ontmoet." Dat is voor John reden om helemaal verbijsterd te raken. "Jezus, daar gaat het toch helemaal niet om man! Of het een aardige vent is." In wanhoop zet de acteur zijn handen in het haar. "Waar ben ik in godsnaam in beland?" Hij heft zijn armen ten hemel en maakt het nog even duideliijk: "Ik heb liever een lul die het goed regelt." Hij krijgt onverwacht bijval van tafelgenoot Mona Keizer. "Daar heb je wel gelijk in."