Johan Vollenbroek: 'Van der Plas raaskalt', alleen kleinere veestapel helpt

Aan de vooravond van Prinsjesdag waarschuwt Mobilisation for the Environment (MOB) van natuurbeschermer Johan Vollenbroek dat Nederland nog minstens tien jaar op het stikstofslot blijft zitten als het kabinet blijft doormodderen.

De milieuorganisatie hekelt de BBB-leugen dat alle problemen eenvoudig kunnen worden opgelost als we de Nederlandse wetgeving maar aanpassen. “Niets is minder waar. Van der Plas raaskalt hierover al enkele tijd met in haar voetspoor Wiersma, beiden stropoppen van de agro-industrie.” Nederland is immers gebonden aan Europese regelgeving waarvoor Nederland zelf heeft getekend.

De door Caroline van der Plas en Femke Wiersma voorgestelde ‘oplossing’ zal opnieuw bij de rechters stranden, voorspelt MOB. Eerder trok de milieuorganisatie ook al aan het langste eind bij het aanvechten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In 2019 gaf de Raad van State MOB gelijk, maar sindsdien is er nauwelijks iets gedaan om het probleem op te lossen.

Ook het huidige rompkabinet doet nog altijd niets om de stikstofuitstoot werkelijk omlaag te brengen. Er worden weliswaar boeren uitgekocht, maar tegelijkertijd worden er ook weer vergunningen afgegeven voor nieuwe stallen. Daarmee spant de overheid het paard achter de wagen.

“In Brabant is een gemeente waar een boer voor 2,5 miljoen wordt uitgekocht en elders in dezelfde gemeente een vergunning krijgt voor een nieuwe veeschuur”, geeft MOB als voorbeeld. De milieuorganisatie heeft naar eigen zeggen twee juristen die met niets anders bezig zijn dan “deze bizarre situatie de kop in te drukken”.

BBB-minister Wiersma strooit met miljarden, maar lost het mestprobleem daarmee niet op. De enige maatregel die echt zou helpen is een forse reductie van de veestapel. MOB: “Alleen een op zo kort mogelijke termijn uitvoeren van een forse generieke korting, als onderdeel van een keuze voor een duurzame en stikstofarme landbouw, kan ervoor zorgen dat Nederland tegen 2030 van het stikstofslot af kan.”