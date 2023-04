Johan Vollenbroek laat geen spaan heel van stikstofboek van Arnout Jaspers: ‘satire en cabaret’ Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 322 keer bekeken • bewaren

Johan Vollenbroek maakt gehakt van het boek ‘De stikstoffuik’ van Arnout Jaspers. In het boek bagatelliseert Jaspers het stikstofprobleem. Daarmee spreekt De Stikstoffuik vooral uiterst rechtse types aan die het liefst zo min mogelijk willen doen om de natuur te beschermen.

Volgens Vollenbroek wemelt het boek “van de zombie-argumenten en stropoppen”. Hij hekelt de “vooringenomen opinie” van Jaspers “die stoelt op leugens, halve leugens en verdraaiingen van feiten en directe aanvallen op politici, wetenschappers en natuurbeschermers”. Dat schrijft de natuurbeschermer in een open brief aan Jaspers.

Jaspers grossiert in zijn boek in valse insinuaties, blijkt uit de brief van Vollenbroek. “Jouw conclusie dat MOB een ‘zelfrijzende procedeermachine’ zou zijn is gebaseerd op een groot aantal leugens in combinatie met niet-onderbouwde beweringen. Aan het journalistieke principe van bronnen verifiëren doe je kennelijk niet.”

Ook feitelijk slaat Jaspers regelmatig de plank mis. Vollenbroek somt maar liefst twaalf leugens op die hij vond in de drie (!) pagina’s over zijn organisatie MOB. De schrijver van De Stikstoffuik blijkt uiterst onzorgvuldig te werk te zijn gegaan. Zo schrijft hij dat de Amercentrale in Geertruidenberg in de provincie Gelderland staat. In werkelijkheid bevindt de centrale zich in Noord-Brabant.

Daarnaast denkt Jaspers dat MOB voor civiele zaken naar de Raad van State is gegaan. Het gaat echter om bestuursrechtelijke zaken. “Kennelijk mis je juridische basiskennis”, sneert Vollenbroek. “Je laat zien dat je geen flauw idee hebt hoe bestuursrechtspraak werkt.” Anders dan Jaspers schrijft, heeft MOB ook nooit een zaak gevoerd tegen LTO.

Vollenbroek heeft al met al geen goed woord over voor De Stikstoffuik, schrijft hij aan Jaspers. “Jouw boek is satire en cabaret in plaats van journalistiek.” Wel feliciteert de natuurbeschermer de ‘wetenschapsjournalist’ met de goede verkoopcijfers. “Je leugens verkopen goed. Dat is een trieste constatering voor eenieder die het algemeen belang en fatsoen voorop stelt.”