Johan Vollenbroek rijgt de juridische overwinningen weer aaneen Nieuws • Vandaag

Johan Vollenbroek heeft het recht aan zijn kant, terwijl provincies zich in allerlei bochten blijven wringen om de natuurbeschermingsregels te ontduiken. Dat blijkt uit uitspraken die afgelopen week zijn gedaan in maar liefst achttien zaken waarbij de stikstofexpert was betrokken.

Zo maakte de rechtbank in Gelderland gehakt van de vergunningen die de provincie ten onrechte heeft verleend aan veehouderijen. De provincie stond onder meer toe dat de veeboeren gebruikmaakten van uitstootrechten die allang vervallen zijn. Ook de vergunningen voor de Amsterdamse houtvergassingsinstallatie van Bio Energy Netherlands, de biomassacentrale in Middenmeer van ECW Projects en een nieuwe gascentrale in Nijmegen bleken niet in de haak.

De biomassacentrales zorgen voor een grotere stikstofneerslag in beschermde natuurgebieden dan is toegestaan. Al in 2019 haalde de Raad van State een streep door deze vorm van natuurvernietiging die de overheid tot dat moment toestond. De provincie Noord-Holland bleef de stikstofuitstoot toestaan, zelfs nadat Vollenbroek daarover aan de bel trok. De rechtbank stelt de natuurbeschermer nu in het gelijk. De provincie heeft haar huiswerk niet goed gedaan. “Wat wel vast staat, is dat de Natura 2000-gebieden waarop de grootste depositie plaatsvindt, al stikstof-overbelast zijn”, stelt de rechtbank fijntjes vast.