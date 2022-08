Johan Vollenbroek: optreden Rutte ‘kortzichtig, misleidend en rampzalig’

15 aug. 2022 - 8:35

Laten we nu eerst de grootste vervuilers aanpakken oftewel Schiphol en Tata-steel sluiten. De mensen die daar werken kunnen we uitsteken gebruiken in andere sectoren van ons land waar een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten is. Bijkomend voordeel is dat we minder beroep meer hoeven doen op arbeiders uit een ver buitenland en dan komt er ook wat meer woonruimte vrij want dat we in een enorme wooncrisis zijn beland is inmiddels door links en rechts erkend.