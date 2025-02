Johan Vollenbroek onthult hoe Rosanne Herzberger volledig uit haar plaat ging tegen hem Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 2560 keer bekeken • bewaren

Mensen die zich inzetten voor natuurbehoud, zijn volgens NSC “zeer verwerpelijk” bezig. Dat valt op te maken uit een e-mail die Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB) ontving van toenmalig NSC-Kamerlid Rosanne Hertzberger.

Vollenbroek schrijft erover in dagblad Trouw. Nadat hij Pieter Omtzigt een vraag had gemaild over het standpunt van zijn partij over de grenswaarde voor stikstofdepositie in Nederland, kreeg de natuurbeschermer antwoord van Hertzberger. Zij schreef:

“Ik weet niet zo goed waarom u mij hierover mailt. Ik begrijp dat uw organisatie vooral betrokken is bij het verder juridificeren en vooral eindeloos procederen om de zin te krijgen. Ik vind dat zeer verwerpelijk en u draagt daarmee mijns inziens bij aan een verderfelijke ontwikkeling in Nederland. Dus ik stel voor dat u mij niet meer mailt en voortaan uw verhalen gewoon bij de rechter ophangt.”

Vollenbroek is teleurgesteld in NSC. “Hiermee maakte ze een einde aan wat een vruchtbare dialoog had kunnen zijn”, legt hij uit. “Ook schoffeerde zij de juristen van MOB die voor de natuur strijden, alsook de rechters die kennelijk uitspraken doen op basis van ‘verhalen’.” Op z’n minst een opmerkelijke opstelling van een partij die beweert de rechtsstaat hoog in het vaandel te hebben staan.

De vraag van Vollenbroek was bovendien uiterst relevant. Net als minister Femke Wiersma dacht NSC dat de stikstof-ondergrens in Nederland met een factor 200 omhoog kan. Wiersma baseert zich daarbij op onderzoek van een wetenschapper die zelf zegt dat dat alleen kan als eerst de stikstofuitstoot fors omlaag gaat. “Het debat zou moeten gaan over hoe je zo snel mogelijk de stikstofuitstoot gaat reduceren”, zei hij vorige week tegenover NRC.