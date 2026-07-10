Johan Vollenbroek: Noord-Brabant legt met stikstoffraude bom onder plannen Jaimi van Essen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 258 keer bekeken • Bewaren

De provincie Noord-Brabant pleegt fraude met stikstofcijfers. Tot die conclusie komen verscheidene milieuorganisaties na bestudering van de ontwerp-natuurvergunning voor de RWE-Amercentrale. Volgens de provincie zou deze biomassacentrale leiden tot 73 procent minder stikstofuitstoot. Maar volgens het Comité Schone Lucht, Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu klopt daar helemaal niets van.

In een verklaring stellen zij dat de provincie de cijfers veel rooskleuriger voorstelt door de plannen voor de centrale vergelijken met de situatie van meer dan tien jaar geleden. Zo wordt er op papier een enorme stikstofwinst geboekt, terwijl er in werkelijkheid juist meer stikstofuitstoot zal plaatsvinden:

“In de praktijk stijgt juist de stikstofuitstoot en -depositie op omliggende Natura-2000 gebieden. (…) De referentiesituatie is kunstmatig opgehoogd met de stikstofemissies van de reeds lang uit gebruik genomen kolencentrale AC-8 en de twee gasturbines AC-20 en AC21. De provincie gebruikt stikstofemissies van deze installaties die 10 jaar geleden definitief uit gebruik zijn genomen. Ook gebruikt de provincie niet bestaande ammoniakuitstoot om de stikstofuitstoot in de bestaande situatie op te hogen.”

Enkele weken geleden onthulde minister van Landbouw en Natuur Jaimi van Essen (D66) plannen om de Nederlandse stikstofuitstoot terug te dringen. Die plannen zijn nodig om de natuur te herstellen en ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld weer meer kan worden gebouwd. Gelet op de wijze waarop het bestuur in Noord-Brabant nu de hand licht met de stikstofregels hebben de milieuorganisaties er een hard hoofd in dat Van Essen gaat slagen. “Het is evident dat dit soort praktijken een bom zijn onder de plannen van het kabinet om Nederland van het stikstofslot af te krijgen”, aldus natuurbeschermer Johan Vollenbroek van MOB.

De milieuorganisaties zijn ook kritisch op het argument van Noord-Brabant dat de biomassacentrale een hoger doel zou dienen. Biomassastook is niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor het klimaat en de volksgezondheid. “Een biomassacentrale stoot per opgewekte eenheid energie meer CO2 uit dan een kolencentrale. Dit leidt tot sterk verhoogde CO2-concentraties in de atmosfeer”, stellen zij.