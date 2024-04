Johan Vollenbroek meldt extreme concentratie illegaal bestrijdingsmiddel vlak bij drinkwatergebied

Op betrekkelijk kleine afstand van het drinkwaterinfiltratiegebied in de duinen bij Heemskerk is vorig jaar het verboden bestrijdingsmiddel dinoterb aangetroffen. Het gaat volgens natuurbeschermer Johan Vollenbroek om een “uitzonderlijk hoge waarde van maar liefst 443,8 nanogram per liter”.

“Dit betekent een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit in het gebied en voor de gezondheid van omwonenden”, stelt Mobilisation for the Environment (MOB), de milieuorganisatie van Vollenbroek, in een verklaring. “Afgezien daarvan is gebruik van het middel al 25 jaar illegaal.” Dinoterb is verboden wegens de gevaren voor de volksgezondheid en het milieu. Met name zwangere vrouwen lopen gevaar.