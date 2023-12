Johan Vollenbroek eist bij de rechter intrekking vergunning Schiphol

Mobilisation for the Environment ( MOB ), de milieubeschermingsorganisatie van proceduretijger Johan Vollenbroek, eist samen met Greenpeace en Milieudefensie, dat de natuurvergunning van Schiphol wordt ingetrokken. Die vergunning is door de overheid ten onrechte verleend, stellen de milieubeschermers. Er is volgens hen sprake van "grove inhoudelijke en procedurele gebreken".

Schiphol heeft jarenlang zonder natuurvergunning geopereerd omdat de overheid die "niet nodig" achtte. Drie jaar geleden werd dat beleid gewijzigd en moest Schiphol alsnog zo'n vergunning aanvragen. Die werd in september toegekend maar de milieubeschermers constateren dat er sprake was van merkwaardige argumenten en conclusies. De vergunning is goed voor het toelaten 500.000 vluchten per jaar, bijna 1400 per dag, oftewel bijna 1 vlucht per minuut. De minister zegt uit te zijn gegaan van de situatie in 2008 en die als norm genomen te hebben. De milieubeschermers zijn het daar niet mee eens omdat de Europese richtlijn die het aanvragen van een vergunning verplicht uit 1994 stamt. Het aantal vluchten lag toen veel lager. Omwonenden van Schiphol en milieuorganisaties hebben volgens de eisers ook te weinig informatie gekregen van de overheid om betere onderbouwing van hun bezwaren mogelijk te maken.