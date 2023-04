Johan Vollenbroek adviseert Frans Timmermans: vertel BBB dat het gedogen voorbij is

10 apr. 2023 - 9:51

Het is inderdaad frappant dat het kennelijk niet rechts (law & order) is om te bedenken dat er nog iets is als een rechtsstaat, waar de overheid zich aan hoort te houden, maar daaraan gehouden moet worden door linkse groepjes. Net alsof de rechtsstaat hen niet boeit... Nou, in iedereen geval staat democratie bij rechts nog hoog in het vaandel. Want beide slachtofferen op het altaar van de macht, dat zou toch verontrustend zijn. Ondertussen hebben de PVV en FvD de partij zo ingericht dat de leider onvervangbaar is, bij het CDA heeft de gekozen partijleider bedankt, de runner-up is de partij uit gedrukt, en de SGP streeft een theocratie na, de VVD heeft er geen probleem mee de volksvertegenwoordiging niet in te lichten. Goddank hebben we rechts als hoeders van de rechtsstaat en democratie.