Johan Remkes toont een diepe minachting voor de kiezers van de PVV Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 576 keer bekeken • bewaren

Johan Remkes is de politieke klusjesman van Den Haag. Mij doet hij altijd denken aan ene Cor, die alles – wat dan ook – met zijn handen kan. Hij rust sinds een aantal maanden op zijn lauweren. Daarmee heeft hij een groot aantal mensen met problemen in en om het huis in grote verlegenheid gebracht. Zie maar eens een even veelzijdige opvolger te vinden. Cor moet je niet meer bellen.

Johan Remkes ook niet. Althans dat geeft hij voor want voor iemand die met rust gelaten wil worden, treedt hij opvallend vaak in de openbaarheid. Nu heeft de NRC weer een groot interview met hem gepubliceerd waarin hij zich presenteert als de man die meteen ziet waar het aan schort en dan met de oplossing komt.

Johan Remkes is gepokt en gemazeld in de VVD. Met zijn tongval lijkt hij geen typische vertegenwoordiger van het establishment maar wie de grote boeren van de Graanrepubliek kent en de hoge heren van de provincie, weet wel beter: de Gronings angehauchte deftigheid spat er van af. Als er iemand tot de zo gewraakte elite behoort, is het Johan Remkes. Geen wonder dat Rutte juist hém iedere keer weer naar voren schoof als er ergens een vuiltje moest worden weggewerkt. Dan herstelt hij de gewenste orde in een of andere interim-functie. Of hij komt met een rapport waarin hij doet alsof hij foetert maar waarvan de aanbevelingen stroken met de wensen van wie in Den Haag de macht heeft. Over het algemeen hadden zijn adviezen een sussende werking op belangengroeperingen en in het nauw gebrachte burgers maar voor de oplossing van hun problemen maakten ze weinig tot niets uit.

Nu treedt Remkes naar voren om Geert Wilders of liever gezegd de kiezers van Geert Wilders nog salonfähiger te maken. Als je hem hoort, zou je denken dat hij overal in de stemhokjes over de schouders van de kiezers heeft meegekeken.

Remkes stelt in de NRC met nadruk vast, dat de aanhang van Wilders niet uit racisten bestaat. Het zijn slechts mensen die zich zorgen maken. Zij zijn, weet hij verder met grote stelligheid te melden, “cultureel conservatief en links waar het gaat om sociaal-economisch en financieel beleid”. Remkes is van nog iets absoluut overtuigd: “De PVV is een radicaal-rechtse partij met radicaal-rechtse standpunten maar zij verwerpt de democratische rechtsorde niet. Het is geen extreemrechtse partij”.

Dat zegt de onmisbare klusjesman van de VVD dus over een partij met één lid en een fractie die met ijzeren hand wordt geleid door een notoire conflictzoeker. Ook heeft Remkes kennelijk geen kennis genomen van het partijprogramma dat – het wordt vervelend om het te blijven benadrukken – weinig zou overlaten van de democratische rechtsorde in Nederland.

Al deze uitspraken getuigen van een diepe minachting voor de stemmers op de PVV. Alsof deze mensen niet precies weten wie ze kiezen en wat ze dan krijgen. Er is geen enkele reden aan te nemen dat zij cultureel conservatief zijn en sociaal economisch links, wat die beide begrippen ook mogen betekenen. Nederlanders zijn over het algemeen van God los. Ze hebben geen problemen met seks buiten het huwelijk. Ze doen niet moeilijk over homoseksualiteit. Ze zuipen en slikken als bezetenen. Ze gaan in groten getale vreemd al hangen ze dat niet aan de grote klok. Cultureel conservatieven vind je bij de SGP-, de CU- en wellicht ook de CDA- en enkele FvD-stemmers. Verder niet of nauwelijks. Het gezelschap bij Vandaag Inside lijkt zeer maatgevend voor het milieu waaruit Wilders zijn aanhang betrekt. De deelnemers aan dit tv-programma zitten vol vooroordelen. Men maakt graag grappen ten koste van een ander. Men is vunzig van asielzoekers en ander buitenlandersvolk voor zover dit niet op BN-ers lijkt. Men minacht kunst en cultuur die men in die kringen op één lijn zou stellen met Wichtigmacherei als men dit begrip in zulke kringen kende. Men is ook verongelijkt en vindt dat de lui die zo hoog te paard zitten – waarom hoor je toch de term moraalpaard tegenwoordig nog zo weinig? – dat die eens een toontje lager moeten leren zingen. Ook zijn er teveel lui die van hun belastingcenten vreten, de asielzoekers voorop.

Dat is het wel zo’n beetje. Dit is het panorama, het wereldbeeld en het geestelijk universum van de PVV-stemmers. Het cement van hun levensbeschouwelijk kasteel wordt gevormd door rancune. Je komt daar meteen achter als je er daadwerkelijk een paar spreekt. Neem die mensen serieus en ga niet zitten denken dat ze op Wilders stemmen vanwege de woningnood, het eigen risico in de zorg, de energiekosten en dat zij zo hun wanhoop tot uitdrukking brengen. Kom nou toch gauw. Er is veel mis met kiezers op de PVV maar juist niet met hun IQ.

Met een politicus die gedragen wordt door een dergelijk electoraat, vallen geen zaken te doen. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om dat in te zien. Je moet er een democratisch gevoel voor hebben. En als de voorman van dit kiesvolk ook nog bereid blijkt een groot deel van zijn programma voor langere tijd in een ijskast of zo te zetten, dan hebben we of te maken met een leugenaar of met een gewetenloze opportunist die zonder meer zijn kiezers verraadt en dat ongetwijfeld ook met zijn politieke partners zal doen.

Maar nee hoor, de klusjesman, de grote onafhankelijke Groninger, de liberaal uit de klei van het noorden ziet geen probleem. Hij is al bezig met zijn nieuwe karwei: ervoor zorgen dat de VVD straks op een of andere manier Wilders in het zadel helpt maar om de dooie dood niet Frans Timmermans.

Misschien is er toch een verschil met die Cor uit mijn kennissenkring. Remkes is op zeker een beunhaas. Dat kon je immers al lang aan zijn rapporten en adviezen zien. Die ogen kritisch maar hebben uiteindelijk niets te weeg gebracht.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.