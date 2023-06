Johan Fretz zingt over Sander Schimmelpenninck: ‘Zondagskind dat van alles wat vindt’

26 jun. 2023 - 6:59

@VeganHarrie Inhoud inhoud inhoud alles draait om de inhoud. Als Mark Rutte in een keer linkse standpunten gaat verdedigen ben ik daar groot voorstander van ook al heb ik een afkeer van de VVD. Hetzelfde geld voor dhr Schimmelpenninck. Dat hij betrokken is bij zon stomme pensioenpotje reclame doet niks af aan het feit dat zijn analyse over de domrechtse Nederlander inhoudelijk precies de spijker op de kop slaat.