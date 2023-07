Johan Fretz reageert op slavernijopmerkingen Maarten van Rossem: ‘Het is tijd om een keer je grote waffel te houden’

Ook vindt Van Rossem dat mensen die een probleem hebben met slavernij, moeten zorgen dat “slavernij-achtige constructies in de huidige wereld niet voorkomen”. Hij verwees daarbij naar het WK in Qatar, waar Van Rossem naar eigen “niemand over gehoord” heeft.

“Dan moet je de dikke stront uit je oren weghalen, Maarten van Rossem”, reageert Fretz. “Ik heb daar elke dag en nacht, elk uur van de dag iemand over gehoord. Je had gewoon iets beter moeten luisteren. In plaats van met die eeuwige karikaturale versie van jezelf te koop te lopen.”

Van Rossem meent dat de inzet van arbeidsmigranten in Qatar een vorm van slavernij is. “Natuurlijk: afschuwelijk wat er in Qatar heeft plaatsgevonden”, vindt Fretz. “Maar het is niet hetzelfde als verscheept worden uit je land, in het ruim, geen mens zijn. Honderden jaren, generatie op generatie worden vastgehouden op plantages, bezit zijn van een ander mens: het is echt iets anders. Als je dat niet begrijpt, dan heb je er gewoon geen kaas van gegeten, en dan is het dus bij uitstek een moment om eens een keer je grote waffel te houden, Maarten van Rossem.”