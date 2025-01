Johan Fretz praat met Freek de Jonge in Waanzinnig Land

Iedere donderdag neemt schrijver, podcast- en documantairemaker, Johan Fretz de week door in de podcast: ‘Waanzinnig Land’. Met satire, humor en een scherpe blik bekijkt Johan de ontwikkelingen in de politiek, maatschappij en alle grote en kleine zaken. Wordt er in de Kamer een dubieuze motie aangenomen? Liggen Wilders en Schoof op ramkoers met elkaar? Hoe gaat het met Timmermans’ standpunt over Palestina? Maar óók: hoe bereiden we ons nu heel praktisch voor op oorlog, wat moeten we inslaan? Is Noah wéér de populairste babynaam van Nederland? Hoe won tennisser Richard Krajicek als enige Nederlander ooit een Grand Slam? Helpt nieuws mijden je gelukkiger te worden? Zijn we nou een belastingparadijs of een gelukszoeker-hemel?