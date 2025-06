Hoe Johan Derksen en zijn soortgenoten keer op keer teleurgesteld raken

In de laatste aflevering van het politieke seizoen gaat Arjen Lubach in op tal van politieke vragen maar belicht hij aan het einde ook een onuitroeibaar politiek fenomeen: de verlosser. Bij het populistische deel van de kiezers heerst het idee dat er één politicus is die alle problemen kan oplossen. Iedereen met enig verstand van democratie weet dat net zulke onzin is als één machine die al je huishoudelijke taken doet maar deze groep wil daar niet van weten. Het is de zogeheten teleurgestelde kiezer die zich steeds aan dezelfde steen stoot en iedere keer weer teleurgesteld is. Lubach laat met een reeks fragmenten zien hoe Johan Derksen, de Onderbuik des Vaderlands, dat iedere keer overkomt.