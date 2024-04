Johan Derksen maakt zichzelf groot door anderen te kleineren Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 144 keer bekeken • bewaren

Raf Daenen Docent maatschappelijke ontwikkeling

Het televisieprogramma Vandaag Inside staat erom bekend dat iedereen de maat wordt genomen, en dat daarbij alles gezegd moet kunnen worden, als het maar zogenaamd lollig is. Enige prudentie, diepgang of zelfkritiek is de heren Derksen en Van der Gijp vreemd. Ze gaan vrolijk mee in de waan van de dag, en kwetsbare mensen die niet zo goed verweer kunnen geven worden voor schut gezet en afgeserveerd. De presentatoren maken zichzelf groot door anderen te kleineren.

Een van de dieptepunten was de opmerking van Derksen afgelopen dinsdagavond in Vandaag Inside dat het Tweede Kamerlid Habtamu De Hoop, die een pleidooi hield voor de Friese taal en cultuur, ‘niet het recht heeft’ om met warme gevoelens over Friesland te praten, omdat hij geen geboren Fries is. Dat terwijl De Hoop, weliswaar geboren in Ethiopië, van baby af aan is opgegroeid bij een boerenechtpaar in Wommels, hartje Friesland. Uiteraard is de reactie van Derksen discriminerend en onfatsoenlijk, maar tijdens de uitzending riep die reactie gelach en hilariteit bij de aanwezigen op, waaronder Albert Verlinde. Dit beeld geeft weinig hoop op een samenleving waarin iedereen evenveel rechten heeft en waarin we allemaal mee mogen doen. Het lijkt alsof de jongens van Vandaag Inside propagandisten zijn van de PVV-standpunten, en ik vrees dat er nog veel steun voor die standpunten is ook.

De kijkcijfers liegen er niet om, Vandaag Inside zit bijna altijd boven de miljoen kijkers. De vraag is met welk tegengeluid dit nationalistisch, seksistisch, zelfingenomen en populistisch geluid kan worden overstemd. Het zou een tegengeluid van nuance en wederzijds respect moeten zijn. Helaas is dat geluid steeds minder vaak te horen; ook op sociale media barst het van de vooroordelen, de scheldpartijen en zelfs bedreigingen. Als dat zoals nu zelfs doordringt tot de Tweede Kamer, waarin het ene Kamerlid het andere belachelijk maakt of bedreigt, dan lijkt het met onze zo geroemde tolerantiecultuur snel bergafwaarts te gaan.