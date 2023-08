Johan Derksen is het probleem niet, maar wel al die echoputten van hem

17 aug. 2023 - 20:21

"Je kunt ze wel in hun sop gaar laten koken maar dan gaan ze zich herhalen en meestal hebben zulke gasten een harde stem. Ze worden er vaak lazerus bij. Ook dat nog. Dan is een weerwoord geboden." Heerlijk. Jammer alleen, dat u het concept 'VI' niet helemaal begrepen hebt. U bent -samen met genoemde aanhangers maar ook mensen als Maarten van Rossem en sommige Ministers- trouwens niet de enige. Het draait aan deze praat-tafel helemaal niet om politiek: iemand die de ene keer op D66 stemt en daarna op Baudet. Gelooft u het zelf? Het concept VI is 'real life' TV maken: reuring trappen. Ophef veroorzaken, krantenkoppen halen, elkaar de bal toespelen middels geënsceneerde ruzies. En daar dan weer op reageren via de media. Al moeten ze hun moeder verkopen. Gerund door een man die daar een kei in is, er miljardair mee is geworden, en die binnenkort hoopt zijn lineaire zenders voor een x bedrag aan Time Warner of Sony te kunnen verkopen. Er kan geen ophef genoeg zijn voor deze man. Positief, negatief. Om het even. U kunt het nou juist wel beter negeren, want u bent reclame aan het maken. Voor Sjon de Mol.