'Johan Derksen is een dinosaurus aan het worden'

17 mei 2022 - 11:56

Ik heb gisteren Vandaag Inside gezien. Dat doe ik namelijk regelmatig. Ook naar dingen kijken die me niet zozeer aanstaan. Ik vond dat Derksen een redelijk verhaal had. Hij gaf op zijn eigen manier toe dat hij het verkeerd had aangepakt en met een raar verhaal kwam. Hij wilde de hypocrisie van zijn generatie aan de kaak stellen. Het probleem is niet zozeer Derksen. Derksen heeft een vrouw verloren. Zijn dochters prijzen hem om hun vrouwvriendelijke opvoeding. Het probleem is meer de aanhang van Vandaag Inside die het normaal vindt vrouwen te bedreigen. Derksen heeft de blunder gemaakt Forum te stemmen. We moeten wat met de aanhang van VI. En het zou veel critici sieren het programma eens te zien. Want een aantal dingen heeft Derksen niet zo gezegd. Bedoel dat niet verkeerd, maar je begrijpt VI beter als je het ziet. Als je je in de gedachtenwereld van de Derksen en Genee verdiept. En weet uit hoeveel persoonlijke ellende ze komen en hoe ze in elkaar zitten. Maar die achterban. Dat is wel een serieus probleem.