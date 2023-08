Johan Derksen heeft het mis met zijn plan voor liefdadige miljonairs

De mannen van VI bepleitten afgelopen donderdag dat de welgestelde mensen in Nederland meer verantwoordelijkheid zouden moeten nemen voor het oplossen van de groeiende armoede. Een rijk persoon zou als het ware iemand in armoede “financieel kunnen adopteren”.

Maar het probleem van dit gedachte-experiment is dat liefdadigheid niet toereikend is. In 2020 schreef een groep van 121 miljonairs en miljardairs daarom ook een open brief waarin zij pleitten voor hogere belastingen. Niet zo gek als je weet dat sinds de coronacrisis de vijf rijkste mensen op aarde meer dan €250.000.000.000(!) rijker zijn geworden. Zelfs deze miljonairs en miljardairs zien in dat je alleen met liefdadigheid niet ver komt.