Jogger in park besmet 39 mensen met Omikron

Omikron is een stuk besmettelijker is dan eerdere coronavarianten. Maar Chinees onderzoek laat nu zien hoe besmettelijk het virus kan zijn, zelfs in de buitenlucht. Volgens de onderzoekers heeft een jogger die in augustus een half uurtje rond een meer liep, maar liefst 39 mensen besmet met de Omikron-subvariant BA.2.76.