Joe Biden verleent gratie aan iedereen die vanwege marihuanabezit in de gevangenis zit

Behalve de vrijlating van gevangenen, wil Biden ook dat de minister van Volksgezondheid samen met het Openbaar Ministerie gaat uitzoeken of de manier waarop de federale wet naar marihuana kijkt kan worden veranderd. Op dit moment wordt wiet beschouwd als een klasse 1-drug, wat inhoudt dat het volgens de wet geen medische toepassing kent en er een hoog risico op misbruik is. Het valt daarmee binnen dezelfde categorie als bijvoorbeeld heroïne.

De Verenigde Staten kent het hoogste aantal gevangenen van alle landen op de wereld, in totaal zo’n 2,3 miljoen. Hoeveel mensen er vastzitten vanwege marihuanabezit is niet helemaal bekend. De actiegroep Last Prisoner Project schat dat het op zowel federaal als staatsniveau om zo’n 40.000 mensen gaat. Hoeveel daarvan tegelijkertijd voor andere vergrijpen veroordeeld zijn en dus niet in aanmerking komen voor gratie, moet nog worden uitgezocht. Van alle drugsgerelateerde arrestaties, is ruim de helft voor cannabisbezit. Daarbij belanden zwarte Amerikanen bijna vier keer zo vaak voor de rechter en in de gevangenis, als witte Amerikanen.