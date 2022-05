Joe Biden: 'We hebben een vreselijke plaag achter de rug. Gevolgd door twee jaar corona' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 264 keer bekeken • bewaren

Na twee jaar afwezigheid werd dit weekend in Washington weer het White House Correspondents Dinner gehouden, het normaliter jaarlijkse evenement waar politiek en pers elkaar op de korrel nemen. Trump is gedurende zijn vierjarige termijn geen enkele keer aanwezig geweest, de laatste twee jaar gooide corona roet in het eten. Met Joe Biden stond er na zes jaar weer een Amerikaanse president op het podium. ‘We hebben een vreselijke plaag achter de rug,’ stelde hij vast. ‘Gevolgd door twee jaar corona.’

De hoofdspreker van de avond was comedian Trevor Noah, die de volgepakte zaal vol journalisten welkom heette op ‘het grootste superspreader-event’ en vroeg of ze soms hun eigen kranten niet lazen. Zelfs dr. Antony Fauci wilde niet aanwezig zijn, stelde Noah vast. ‘Dat had een enorm teken moeten zijn.’ Biden had de zaal en het publiek thuis even daarvoor al gerustgesteld, alle aanwezigen hadden namelijk een bewijs van een dubbele vaccinatie plus boosterprik moeten overleggen. ‘Als je thuis zit en je afvraagt hoe dat moet, vraag het dan aan je favoriete Fox News-journalist. Ze zijn allemaal hier, gevaccineerd en geboosterd.’

Tijdens zijn bijdrage merkte Noah op in eerste instantie verbaasd te zijn dat juist hij gevraagd werd als de spreker, waarna hij zich tot Biden wendde: ‘Tot ik besefte dat je het populairst bent wanneer je naast een biraciale Afrikaanse man staat’.

De avond stond niet uitsluitend bol van de grappen. Zo werd er ook aandacht besteed aan de eerste twee vrouwelijke zwarte verslaggevers die lid werden van de White House Correspondents Association, en werd er stilgestaan bij de journalisten die de afgelopen maanden omkwamen bij het verslaan van de oorlog in Oekraïne.

Biden sprak zijn waardering uit voor journalisten die zo moedig waren om de situatie in Oekraïne en daarbuiten te verslaan, maar sprak ook serieuze woorden over de rol van de journalistiek in het hedendaagse politieke landschap: ‘Er stroomt een gif door onze democratie,’ zei Biden. “Vanwege een enorme toename van desinformatie. Jullie, de vrije pers, zijn belangrijker dan ooit.'

Voordat Biden de microfoon overdroeg aan Noah, bracht hij de Russische dictator Vladimir Poetin nog even ter sprake: ‘Trevor, het goede nieuws is dat je nu de president van de Verenigde Staten op de hak mag nemen. En in tegenstelling tot in Moskou, hoef je er niet voor de gevangenis in.’