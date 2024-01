Joe Biden waarschuwt Amerikanen voor einde democratie onder Trump Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 228 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse president Joe Biden heeft eindelijk de frontale aanval geopend op Donald Trump, de verliezer van de verkiezingen in 2020 die het opnieuw tegen hem op wil nemen. Tot nu toe hield Biden zich verre van harde taal maar bij een speech ter herdenking van de mislukte aanval op de democratie door Trump-aanhangers die op 6 januari 2021 het Amerikaanse parlement bestormden, liet hij er geen misverstanden over bestaan. Trump heeft niets gedaan om de coup-poging te voorkomen. Hij noemde de redeloze menigte zelfs 'patriotten'. Biden wees er op dat er niets patriottisch is aan het gebruik van politiek geweld. Biden haalde ook uit naar Trump omdat die grappen maakte over de poging tot doodslag door een van zijn aanhangers op de echtgenoot van Nancy Pelosi, destijds leider van de Democraten in het parlement. De president wees er op dat Trump in zijn speeches inmiddels taal gebruikt die rechtstreeks is gekopieerd van de nazi's.

Het is nog noet officieel vastgesteld wie er in november presidentskandidaten zullen zijn maar de kans is groot dat de stembusstrijd een herhaling wordt van 2020 en Trump het opneemt tegen Biden. Trump verloor toen maar heeft zijn verlies nooit willen erkennen en is in plaats daarvan een campagne gestart waarin hij zegt wel de winnaar te zijn. Voor die claim is geen enkel bewijs en zijn beweringen er over zijn ontmaskerd als leugens.

Volgens The Guardian wordt de duidelijke taal van Biden zeer gewaardeerd door jonge kiezers die zeer verontrust zijn over een mogelijke herverkiezing van Trump. De Republikeinse kandidaat wordt gezien als een gevaar voor de rechtsstaat. Ook Trump-critici in de Republikeinse partij verwelkomen de strijdvaardigheid van Biden. "Veelzeggen is dat zijn agressieve toon vrijdag werd geprezen door ervaren campagnemedewerkers van de Republikeinen die er niet vies van zijn politiek als een vechtsport te zien. Rick Wilson, mede-oprichter van het Lincoln Project, schreef op X: "Iedereen aan de pro-democratie kant in dit gevecht moet dit als de donder versterken."

De befaamde regisseur Rob Reiner, wereldberoemd als de schoonzoon van Archie Bunker in de jaren '70 tv-serie All in the Family, laat er ook geen misverstand over bestaan. Trump wil de democratie vernietigen, Biden wil die beschermen, zegt hij op Twitter.

Op vrijdag wilde de 81-jarige Biden, die ook door veel Democraten te oud wordt geacht voor een tweede termijn, kiezers eraan herinneren dat het alternatief erger is. “Voor mij zal de veiligheid en het voortzetten van de democratie een speerpunt blijven gedurende mijn presidentschap.”

NOS-correspondent Marieke de Vries wijst er op dat Biden de aftrap van de verkiezingscampagne ook had kunnen gebruiken om op zijn eigen successen te wijzen maar dat kennelijk voor later bewaart: