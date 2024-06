Joe Biden verleent gratie aan duizenden veteranen die werden veroordeeld vanwege hun geaardheid

Zestig jaar lang was homoseksualiteit strafbaar in het Amerikaanse leger. Pas in 2013 kwam daar een einde aan. Woensdag verleende president Joe Biden gratie aan duizenden veteranen die gedurende die jaren werden veroordeeld vanwege hun geaardheid. Daarmee heeft Biden “een historisch onrecht” rechtgezet, zo verklaarde hij.

In 2013 schrapte de Amerikaanse overheid, onder toenmalig president Barack Obama, de wet die seks tussen mensen van hetzelfde geslacht verbood. In de jaren daarvoor, sinds het presidentschap van Bill Clinton, gold het zogenaamde “don’t ask don’t tell”-principe, wat inhield dat LHB’ers wel dienst mochten nemen in het leger, zolang ze maar niet opelijk voor hun geaardheid uitkwamen. Ook die schimmige wet werd door Obama ingetrokken.