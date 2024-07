Joe Biden verder in problemen: noemt zichzelf per ongeluk 'zwarte vrouw' en verliest belangrijke donateur Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 142 keer bekeken • bewaren

Joe Biden heeft zichzelf in aanloop naar de presidentsverkiezingen opnieuw in moeilijkheden gebracht. In twee radio-interviews kwam hij wederom maar moeilijk uit zijn woorden en versprak hij zich. Hij maakte ook een fout in een toespraak voor de Amerikaanse nationale feestdag, Independence Day, meldt The New York Times. Ook verloor hij een belangrijke campagnedonateur en het einde lijkt nog niet in zicht.

Binnen de Democratische partij bestaan grote zorgen over het functioneren van Biden. Al langer wordt opgemerkt dat hij te oud is om president te zijn, hoewel hij maar drie jaar ouder is dan tegenstander Donald Trump, en wordt de vraag gesteld of hij nog eens vier jaar wel aankan. Die kritiek nam alleen maar toe na het eerste grote televisiedebat dat voor Biden desastreus verliep. Zijn campagneteam houdt vol dat dat slechts een "slechte avond" was en ook Biden zelf zegt gewoon in de race te blijven, maar het valt te bezien of hij de steun van zijn partij kan behouden.

In twee interviews zei Biden donderdag onder meer dat hij trots is dat hij "de eerste zwarte vrouw die onder een zwarte president" diende was. In een toespraak voor Independence Day noemde hij zijn opponent Donald Trump "een van onze collega's". Zijn team verdedigde hem door te zeggen dat de media dit soort incidenten opblaast.

De donateur die zich terugtrok is Abigail Disney, lid van de familie achter het Disney-imperium. Disney zegt geen geld meer aan de Democratische Partij te willen geven zo lang Biden kandidaat blijft. "Als Biden niet terugtreedt, zullen de Democraten verliezen. Daar ben ik absoluut zeker van." Ook zegt ze dat het geen kwestie is van respect, maar van realisme. Disney deed in het verleden donaties van tienduizenden euro's aan de partij. Een andere topdonor van de partij, Netflix-oprichter Reed Hastings heeft Biden ook opgeroepen plaats te maken voor een jongere kandidaat. Als zich veel donateurs terugtrekken, kan dat een groot probleem worden voor de campagne.