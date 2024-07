Joe Biden trekt zich terug als kandidaat, wil Kamala Harris als opvolger

Zoals reeds verwacht werd heeft de Amerikaanse president Joe Biden zich teruggetrokken als kandidaat voor de verkiezingen in november. Dat heeft hij in een verklaring bekendgemaakt.

In die eerste verklaring sprak hij nog geen steun uit voor zijn runningmate. Korte tijd later volgde een nieuw bericht waarin hij dat wel deed.

Mijn mede-Democraten, ik heb besloten de nominatie niet te aanvaarden en al mijn energie te richten op mijn taken als president voor de rest van mijn ambtstermijn. Mijn allereerste beslissing als partijgenomineerde in 2020 was om Kamala Harris als mijn vice-president te kiezen. En het is de beste beslissing geweest die ik heb genomen. Vandaag wil ik mijn volledige steun en steun betuigen aan Kamala als genomineerde van onze partij dit jaar. Democraten – het is tijd om samen te komen en Trump te verslaan. Laten we dat doen.