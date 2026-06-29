Joe Biden neemt geen blad voor de mond over opvolger Trump: Corrupte loser Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 67 keer bekeken • Bewaren

De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft ongekend fel uitgehaald naar voorganger en opvolger Donald Trump. Dat deed hij zaterdag tijdens een gala van de Democratische partij van Maryland. In een tien minuten durende toespraak sprak Biden onder meer over de sloop van de oostvleugel van het Witte Huis voor een nieuwe balzaal, Trumps naam op het John F. Kennedy Center, plannen voor een triomfboog en de mislukte renovatie van de vijver bij het Lincoln Memorial. "Wat een loser," riep Biden uit nadat hij die reeks projecten had opgesomd.

Volgens Biden gaat het niet alleen om Trumps "ijdelheidsprojecten". Hij wees ook op het verlenen van gratie aan de MAGA-terroristen die op 6 januari 2021 het Capitool bestormden om ze vervolgens financieel te willen compenseren voor hun arrestatie. Over het miljoenencontract dat naar een buurman van Trumps Mar-a-Lago-club ging voor de mislukte vijverrenovatie, zei Biden: "Het is de corruptie. De corruptie, de schaamteloze, flagrante corruptie. Corruptie op een schaal die nooit eerder is gezien in de Amerikaanse geschiedenis, in welke regering dan ook."

Biden haalde ook uit naar Trumps relatie met Vladimir Poetin die de huidige president verkiest boven Europese bondgenoten. Volgens Biden is Trump bezig met een "bewuste vervorming en vernietiging" van de NAVO. "Hij heeft ons aanzien in de wereld meer geschaad dan welke president dan ook in de geschiedenis," aldus de 83-jarige Biden over zijn 80-jarige opvolger.

Zaterdag was het precies twee jaar na het rampzalige tv-debat met Trump dat voorafging aan Bidens besluit zich terug te trekken uit de presidentsverkiezingen van 2024. Trump won die race vervolgens van Bidens beoogde opvolger Kamala Harris. Het is zeldzaam dat oud-presidenten zich uitlaten over hun opvolgers, en overigens ook over hun voorgangers. Trump daarentegen is geobsedeerd door zijn voorgangers, met name Barack Obama en Joe Biden die hij dagelijks door het slijk haalt en de schuld geeft van alle door hemzelf veroorzaakte problemen.