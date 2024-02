Joe Biden kondigt sancties VS aan tegen 'terroristische' Israëlische kolonisten Westelijke Jordaanoever

President Joe Biden beval de maatregelen tegen "daden van terrorisme" en ander geweld op de Westelijke Jordaanoever, waar extremistische kolonisten Palestijnen belagen terwijl het Israëlische leger de Gazastrook aanvalt. Tot de straffen behoren de bevriezing van tegoeden in de VS en ook mogen Amerikanen geen zaken meer doen met de betrokkenen, die ook niet meer welkom zijn in de VS.