Joe Biden heeft covid, roep om terugtrekken uit presidentsrace neemt toe

Alsof er nog niet genoeg gespeculeerd werd over de gezondheid van de 81-jarige Amerikaanse president Joe Biden, is hij nu ook nog besmet met het coronavirus. Voorafgaand aan een speech in Las Vegas testte hij positief. Volgens een woordvoerder heeft Biden last van zijn bovenste luchtwegen en een loopneus, maar voelt hij zich goed. Wel gaat hij de komende tijd in quarantaine. De Democratische conventie waar Biden officieel zal bevestigen voor nog een termijn als president te gaan, is pas op 19 augustus.

Biden is ingeënt tegen covid en heeft ook alle beschikbare boosters van het vaccin gekregen. Hij zegt zelf zich goed te voelen en zal zijn taken voorlopig vanuit zijn woning in Delaware uitvoeren, waar hij in zelfisolatie gaat. Desondanks zal deze nieuwe tegenslag weinig goeds betekenen voor de steeds hardnekkiger gestelde vraag of Biden nog wel fit genoeg is voor een nieuwe termijn in het Witte Huis. Uit de peilingen blijkt dat veel kiezers Biden simpelweg te oud te vinden om het op te nemen tegen Donald Trump, die overigens maar drie jaar jonger is.

Na het eerste voor Biden rampzalig verlopen debat met Trump, zwol de roep om een nieuwe Democratische kandidaat aan, maar prominente partijleden als de Clintons, Obama's en voormalig spreker van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi schaarden zich pal achter Biden. Die laatste lijkt daarin nu toch te draaien, zo blijkt uit berichtgeving van CNN. Pelosi zou Biden achter in een telefoongesprek hebben gezegd dat hij - gelet op de peilingen - niet in staat is Trump te verslaan. Door in de race te blijven zou Biden volgens Pelosi de kans op een Democratische overwinning bij de aanstaande verkiezingen voor het Congres ernstig verkleinen. Volgens bronnen in het Witte Huis zou Biden "defensief" hebben gereageerd.

Ook andere hooggeplaatste Democraten hebben hun zorgen geuit. De Democratische leiders in het Huis en de Senaat, Hakeem Jeffries en Chuck Schumer, zouden volgens Amerikaanse media Biden gevraagd hebben een stap opzij te zetten. Ook Adam Schiff, als oud-voorzitter van de inlichtingencommissie een van de leidende figuren in de impeachment van toenmalig president Trump, heeft inmiddels zijn bedenkingen tegen een nieuwe termijn voor Biden geuit. Dat deed hij in het openbaar nadat journalisten hem ernaar vroegen. "Een tweede termijn van Trump zal het fundament van onze democratie ondermijnen," zei Schiff. "En ik maak me ernstige zorgen of president Biden hem kan verslaan in november."

Deze week zei Biden nog dat hij alleen een stap opzij doet als hij van zijn artsen te horen krijgt dat hij een medische aandoening heeft. Hij zegt daar niet bij welke aandoening hem van een nieuwe poging kan weerhouden, dus ook niet of dat covid is.