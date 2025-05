Joe Biden haalt stevig uit naar fascist Trump in eerste interview sinds vertrek uit Witte Huis Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 464 keer bekeken • bewaren

In zijn eerste officiële interview sinds hij het Witte Huis verliet, heeft Joe Biden harde kritiek geuit op zijn opvolger Donald Trump. De voormalige president, die in zijn thuisstaat Delaware sprak met de BBC, toonde zich vooral bezorgd over Trumps benadering van internationale bondgenoten en diens afwijzing van de trans-Atlantische alliantie.

Biden hekelde met name Trumps behandeling van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tijdens hun bizarre ontmoeting in het Oval Office afgelopen februari, waar Zelensky opzichtig in de val werd gelokt door Trump, Vance en de verzamelde omstanders. "Ik vond het beneden de waardigheid van Amerika, hoe dat is verlopen," zei Biden.

De oud-president neemt ook geen blad voor de mond als het gaat over Trumps uitspraken over territoriale ambities:

"En de manier waarop we nu praten over 'het is de Golf van Amerika', 'misschien moeten we Panama terugnemen', 'misschien moeten we Groenland verwerven', 'misschien moet Canada een 51e staat worden'. Wat is hier in hemelsnaam aan de hand? Welke president praat ooit zo? Dat is niet wie wij zijn. Wij staan voor vrijheid, democratie, kansen, niet voor annexatie."

In het interview sprak Biden zijn zorgen uit over Trumps benadering van Oekraïne en Rusland. Trump heeft Oekraïne laten weten dat het grondgebied moet opgeven aan Rusland als het wil dat de oorlog stopt. Biden noemde dit "een moderne vorm van appeasement" en waarschuwde dat Poetins ambities verder reiken:

"Poetin ziet Oekraïne als onderdeel van Moeder Rusland. Hij gelooft dat hij historische rechten op Oekraïne heeft. Hij kan niet verdragen dat de Sovjet-Unie is ingestort. En iedereen die denkt dat hij zal stoppen, is gewoon dwaas."

Biden toonde zich het meest bezorgd over de toekomst van het bondgenootschap tussen de Verenigde Staten en Europa, dat volgens hem gedurende acht decennia vrede, vrijheid en democratie heeft verzekerd. Hij noemde het een "ernstige zorg" dat de trans-Atlantische alliantie lijkt te sterven onder Trumps leiderschap.

"Ik denk dat het de moderne geschiedenis van de wereld zou veranderen als dat gebeurt. Wij zijn de enige natie in de positie om mensen samen te brengen, om de wereld te leiden. Anders krijg je China en de voormalige Sovjet-Unie, Rusland, die de leiding nemen."

Toen hem werd gevraagd of hij denkt dat Trump zich meer als een monarch gedraagt dan als een grondwettelijk beperkte president, antwoordde Biden voorzichtig: "Hij gedraagt zich niet als een Republikeinse president."