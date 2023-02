Joe Biden brengt verrassingsbezoek aan Kyiv

20 feb. 2023 - 12:25

Cave, je wilt dat Oekraïne en het westen toegeven aan Poetin en daarom kom je met het argument van de nucleaire dreiging. Dat is precies wat Poetin wil. Hij dreigt maar doet uiteindelijk niets. China waarschuwde in München nog eens overduidelijk dat daar hun rode lijn ligt. Dus gebeurt het ook niet. China heeft Rusland nodig omdat het op alle vlakken zwak staat tegenover het westen. Ze verliezen de chipoorlog, hebben last van het westerse handelsembargo, van d trage opstart van d economie, de gierende inflatie, energierekening eten, etc. Andersom heeft Rusland China nodig. Een nucleaire aanval is het einde van hun bondgenootschap. Er zijn twee scenarios, de eerste waarin Rusland Oekraïne uitgeschopt wordt maar blijft dreigen. Het tweede als in 1, maar dat er onderhandelingen komen. Rusland heeft de oorlog bij voorbaat verloren, de vraag is of ze er zelf een einde aan maken of dat anderen dat doen. De enige reden voor Poetin om het te rekken is omdat hij weet dat zijn eigen einde er van af hangt. De offert hij honderdduizenden, binnenkort een half miljoen jonge mannen op om dat einde zo lang mogelijk uit te stellen.