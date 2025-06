Job Cohen blijft bij GL-PvdA: hij gelooft dat voor- en tegenstanders wapenembargo het eens zijn over doelen

Samen met onder meer Gerdi Verbeet riep Job Cohen tijdens het partijcongres op om de motie van Kati Piri over het tijdelijke, volledige wapenembargo tegen Israël te heroverwegen. Maar anders dan Verbeet zegde Cohen niet zijn lidmaatschap op toen de overgrote meerderheid van de partijleden daar anders over bleek te denken.

Op NPO Radio 1 wees de voormalige partijleider maandag op het belang van debat binnen de fusiepartij. Hij signaleerde dat er mogelijk sprake is van een generatiekloof: jongeren zijn vaak kritischer op Israël. “Het is begrijpelijk, maar juist alle reden om er met elkaar over te spreken. Dat ik weet wat hen drijft en zij weten wat mij drijft. Je hoeft niet het eens te worden, maar het is wel van belang dat je elkaars standpunten kent.”