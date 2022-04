Jimmy Fallon brengt ode aan het weelderige borsthaar van president Macron Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 158 keer bekeken • bewaren

Woensdagavond vond het beslissende debat plaats tussen de Franse president Marcon en zijn extreemrechtse uitdager Le Pen. Die laatste deed het beter dan vijf jaar geleden toen ze de kiezers wegjoeg met haar agressieve optreden. Het debat dat tweeënhalf uur duurde en waarin acht thema's, van buitenland beleid en milieu tot jongeren en migratie, werden behandeld verliep ook ordelijker. Maar Le Pen bleek ook nu weer geen partij voor de razend intelligente Macron die onder meer bekend staat om z'n enorme feiten- en dossierkennis. Volgens commentatoren bleek hij het partijprogramma van Le Pen beter te kennen dan zijzelf. Voor de overgrote meerderheid van de kijkers was Macron overduidelijk de winnaar van het debat maar de vraag is of hij er voldoende in geslaagd is de - linkse - kiezers die een afkeer van zijn beleid hebben, te overtuigen om zondag voor hem te gaan stemmen.

Macron viel Le Pen onder meer aan op haar banden met de Russische heerser Poetin die haar partij financierde. "Als u met Poetin praat, praat u met uw bankier."

Voor veel buitenlandse kijkers was het debat een ongekend spektakel omdat het een inhoudelijke behandeling van elkaars plannen en ideeën betrof. Dus niet de grappige filmpjes en race om one liners waar verkiezingsdebatten vaak in ontaarden.

In de VS, waar veel inwoners stiekem vrije Fransen zouden willen zijn, werd ondertussen met bewondering gekeken naar de nieuwste publiciteitsfoto van Emmanuel Macron. Daarop is hij te zien met geopend wit hemd, een populair uniform onder Franse filosofen. Het kledingstuk biedt een blik op zijn weelderige borsthaar en volgens trendwatchers kan hij een nieuwe mode ontlokken. Jimmy Fallon bracht er een ode aan. Zie de video bovenaan.